Üks asi siin elus, mida sa valitsed, on su reaktsioon

Kohtu sellega silmast silma. Võta see omaks. Ja siis saada minema. See oli esimene kord, kui õpetasin patsiendile, kuidas läbivaatusruumis mediteerida. Ma kõndisin koos Tracyga mööda lihtsaid meditatsiooniastmeid, kasutades mantrat, mille olin õppinud Deepak Chopralt. Me istusime rahulikult, hingasime sügavalt, kordasime mantrat „Sõuuuu. Hammm“. Ma ütlesin talle, et ta mõtted püüavad tormata endiselt kogu aeg selle juurde, mis ta äsja läbi elanud on, nii et ta võiks tunnistada oma hirme ja öelda: „Hästi. Tänan teid“ ja keskenduda taas oma mantrale. Me rääkisime sellest, et ta on midagi palju rohkemat kui oma kartlike mõtete summa, rohkemat kui ta haigus. Ma rääkisin talle, et tema võimuses on oma muremõtteid aktsepteerida ja lasta sel koormal siis lihtsalt minna.