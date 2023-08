NÄDALA TAROSKOOP 14.-20.8 | Õnn soosib julgeid!

Nädala kaartideks on sauade kolm ja sauade üheksa. Võid tunda kohati väsimust ning soovi puhata. See võib olla nii isegi sel juhul, kui oled just puhkuselt tulnud. Mingi kerge melanhoolia hiilib ligi ja paneb sind oma elu uue pilguga vaatama. Võta seda kui positiivset asja, sest nii näed ära, mis on see hea, mida võiksid enam hinnata ja mis on see, mille osas võiksid muutused ellu viia. Sa suudad praegu väga selgelt tunda, mida pead tegema, milliseid samme astuma ja mida saad endale lubada, mida mitte. Sel nädalal on väga võimalikud ka erinevad väljasõidud ja reisimised.

Suhete osas on praegu hea aeg selleks, et oma tunded ja soovid üle vaadata. Paljud tunnevad hetkel rahulolematust ja kergelt võivad ka pinged ning valestimõistmised tekkida. Võid avastada, et reageerid sageli valulikumalt kui peaksid ja ka partner on eemalolevam või raskemini mõistetavam kui tavaliselt. Sel juhul tasuks olla aus nii iseenda vastu kui ka uurida oma kallimalt julgelt, mis on need teemad, mille osas tasuks maha istuda ja asjad selgeks rääkida. Vallaliste jaoks on praegune aeg samas suurepärane, sest inimesed tunnevad end vabana ja see aitab luua soovi korral uusi suhteid. Võimalikud on ka puhkuseromaanid või armumine välismaalasesse.

Tööalaselt ei ole midagi halvasti ja asjad toimivad, ometi tunned aegajalt, et soovid midagi muuta, parandada või hoopis töökohta vahetada. Pigem on hetkel sinus endas rahutus, kui tööasjades midagi korrast ära. Võid tunda, et hoolimata pingutamisest on keeruline jõuda endale püstitatud eesmärkidele lähemalt. See tunne leevendub peagi, sest juba üsna pea hakkad nägema märke sellest, et asjad liiguvad sinu jaoks väga positiivselt edasi.

Tervise osas on uute alguste aeg. Saad enda heaolu parandamise osas uusi teadmisi ja nende najalt saad teha endale paremaid valikuid. Praegu on suurepärane aeg ka selleks, et veel nautida täielikult Eestimaa suve ja ammutada endasse väge ja energiat, mida meile pakutakse.

