Alkeemia lugemisnurk | Need on kaassõltlase tüüpilised käitumismustrid

Kuigi kaks kaassõltlast ei pruugi teineteise arvamusega kaassõltuvuse põhiolemusest nõus olla, saavad nad vesteldes ikka aru, mida teine tahab öelda. Nad vahetavad mõtteid ühiste asjade üle - sarnased teod, mõtted, tunded ja sõnad. Asjade üle, mis on kaassõltuvusele iseomased. Just nendes punktides - kaassõltuvuse sümptoomide, probleemide, toimetulekumehhanismide ja reaktsioonide osas - on enamik defnitsioone ja rehabilitatsiooniprogramme sama meelt ja kattuvad. Nendest punktidest sõltub tervekssaamine. Need on asjad, mida peame ära tundma, omaks võtma, aktsepteerima, millega peame tegelema, millest end läbi võitlema ja millest loobuma.

Enne, kui toon ära loetelu kaassõltlase tüüpilistest käitumismustritest, tahan selgeks teha ühe olulise asja: see, et meil on sellised probleemid, ei tähenda veel, et me oleme pahad, puudulikud või alaväärtuslikud. Mõned õppisid sõltlasliku käitumise selgeks lapsepõlves. Teised omandasid selle hiljem. Mõned hoiakud võtsime omaks selle järgi, kuidas mõistsime religiooniõpetust. Paljudele naistele õpetati, et ohvrimeelne käitumine on meeldivalt naiselik. Kuid sõltumata sellest, millal me neid käitumismalle õppisime, omandas enamik meist selle õppetunni eeskujulikult.

Enamik meist hakkas niimoodi käituma, kuna pidime ennast kaitsma ja oma vajadusi rahuldama. Me tegime, tundsime ja mõtlesime niimoodi selleks, et ellu jääda - emotsionaalselt, vaimselt ja vahel lausa füüsiliselt. Me proovisime oma keerulise maailmaga toime tulla nii hästi kui võimalik. Pole alati kerge elada koos tervete ja normaalsete inimestega. Aga eriti raske on elada koos haigete, häiritud või vaimuhaigetega. Õudne on koos elada märatseva joodikuga. Paljud meist peavad hakkama saama äärmiselt ülekohtuste olukordadega ja meie pingutused on imeteldavad ja kangelaslikud. Andsime endast parima.