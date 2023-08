Mahukas uuring: kõndimise kasulikkus avaldub juba 4000 sammu peale

Laialt levinud arusaama järgi tuleks iga päev kõndida 10 000 sammu, et püsida hea tervise juures ja hoida mitmesugused tervisehädad endast eemale. Ajakirjas European Journal of Preventive Cardiology ilmunud uuringu autorid tuvastasid aga, et juba 3967 sammu päevas vähendab võimalust surra ükskõik millesse. Pelgalt 2337 sammu päevas vähendab aga juba suremust südame-veresoonkonna haigustesse.