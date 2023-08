Mida teha, kui sind piinab krooniline väsimuse tunne?

Arstid otsivad tavaliselt tõsiste haiguste sümptomeid, et need haigused välistada. Kui patsient mainib, et tal on unega probleeme, siis suure tõenäosusega lõpeb visiit unerohu retsepti väljakirjutamisega. Kui patsient magab piisaval arvul tunde, aga ärkab väsinuna või on kogu aeg väsinud, siis võib arst kirjutada talle antidepressandid. Mõnedes riikides on ametlik seisukoht, et krooniline väsimus on psühhosomaatiline ehk, teisisõnu, „puhtalt peas kinni“. Väsimuse korral turgutavad inimesed ennast sageli energiajoogiga või ostavad ühe Venti Caramel Macchiato (see on 20-untsine Starbucksi kohvijook, mis sisaldab 10 teelusikatäit suhkrut.) Need võtted pakuvad küll korraks leevendust, aga hiljem on inimene veel rohkem kurnatud.