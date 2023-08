Teadlik seksuaalsus | Päästa endas õige hingamise abil valla armastuse vägi

Kui sa näiteks kardad viha, saab sellest vihast blokeering su kehas. Seksuaalenergia kasvades hakkab see blokeeringutes resoneeruma. Hirm ja viha kasvavad. Hingamine muutub pinnapealseks ja keha tõmbub pingesse. Pinge kasvab ja armastusevoog väheneb. Kuna energia koguneb su blokeeringutesse, võib juhtuda nii, et sa hakkad automaatselt mingile oma partneri kirglikule või jõulisele armastuse seksuaalsele väljendusele reageerima nii, nagu oleks tegu su piiride pahatahtliku rikkumisega, kuigi tegu pole muu kui armastuse mängulise väljendamisega.

Õppides teadliku seksuaalsuse mängus täielikult avanema, ei tohi me unustada oma keha lõdvestununa hoida, et armastus saaks vabalt kogu kehas voolata. Pinge muudab armastuse hirmuks ning hakkab seksi käigus võimenduva energia liikumist takistama, selle asemel et partnerile armastust edasi anda ja seda piiritult võimendada. Mida lõdvestunumaks jääb meie keha, seda enam peegeldavad meie seksuaalsed liigutused seda ääretut teadvust, mis on meie olemise läte. Mida täielikumalt ringleb sissehingatav õhk läbi meie keha, seda paremini saab armastus igas meie liigutuses ja häälitsuses avaneda.