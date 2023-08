Suhteekspert David Deida: tark mees ei karda naise tundeid ega emotsioonipuhanguid

Ära analüüsi naist. Naiselikud tujud ja seisukohad vahelduvad nagu ilm. Need muutuvad pidevalt, nagu hea ilm vaheldub rajuga, ja neil pole ühtset allikat. Neid ei saa analüüsida. „Probleemi“ põhjuse leidmisel ei saa juhinduda põhjuse-tagajärje seostest, sest see lihtsalt puudub. Probleemi pole, on ainult torm, tuuleiil, ootamatu ilmamuutus. Tormid algavad armastuse madal- või kõrgseisust. Kui naine tunneb sügavat armastust, võib ta rõõmu tunda igast asjast. Üllatav on see, et 90% naiste emotsionaalsetest probleemidest tekib siis, kui nad tunnevad, et neid ei armastata. Ära oota ega analüüsi naist nagu arst või psühhoterapeut patsienti. Avalda talle armastust. Tee seda kohe ja eksimatult. Vaata talle sügavalt silma, kallista ja paita, ütle talle, kui väga sa teda armastad, naerata, laula tema lemmiklaulu ning tantsita teda. Võib juhtuda, et emotsionaalne probleem kaob. Mõned lahendamata teemad võivad jääda, saad teda aidata ka nendes, ent emotsionaalne külg muutub armastuseks.