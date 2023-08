8 lihtsat põhjust, miks on head meest nii raske leida

Viimaste aastakümnetega on inimeste suhted ja kohtingukultuur teinud läbi väga suured muutused. Osalt on see seotud inimeste teadlikkuse tõusuga, teisalt ka vabaduse ja võimaluste suurenemisega. Enam ei abielluta nii lihtsalt, samas lahutatakse kergemini kui varem. Samuti on üsna levinud kärgpered, kus üks või mõlemad partnerid on võtnud ka varasemast kooselust kaasa lapsed. Seega, kui soovid leida endale vaba, vallalist ja ilma emotsionaalse „koormata“ kallimat, siis ei olegi see nii lihtne kui arvata võiks.

8 põhjust, miks sul on raske leida tõelist printsi valgel hobusel:

1. Uus kohtingukultuur soosib suhteid, mis on pealiskaudsed

Kuna suhteid luua on nii lihtne, siis tihti alustatakse neid ka igavusest või selleks, et ego vajab pisut turgutust. Tihti puuduvad selliste suhete taga igasugused sügavamad tunded ja koos ollakse lihtsalt sellepärast, et ei taheta üksi olla.

2. Liiga palju valikuid

Kõige lihtsam on seda selgitada nii, et sa kujutad ette, et oled rootsi lauas ja seal on palju hõrgutisi. Sul on võimalus neid kõiki proovida. Oleks ju raske neist vaid üks toit välja valida ja sellega piirduda. Samamoodi on meestel. Neil on palju valikuid ja nad tahavad tutvuda erinevate naistega.

3. Mehed ei taha end siduda, kuna ootavad midagi paremat

Meestel on soov vallutada ja olla alati parim. Samamoodi on ka suhetega - neil on raske end tõsiselt siduda, sest kusagil peas tiksub ootus, et äkki nad kohtuvad peagi naisega, kes sobib neile veelgi paremini.

4. Abiellumine ei ole enam vajalik

Kuna meie vanemate ajal oli abiellumine suhte puhul loomulik samm, siis tuli kallimat valida pisut hoolikamalt, kuna lahutus ja kõik sellega kaasnev ei ole just lihtne asi. Tänapäeval elab üha enam paare aga lihtsalt niisama koos, mis teeb soovi korral lahku minemise suhteliselt lihtsaks.

5. Mehed kardavad iseseisvaid, tugevaid ja eneseteadlikke naisi