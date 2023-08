Linnutee galaktika kubiseb üksikutest planeetidest

Ilmselt on iga kuulaja näinud pilti ümber Päikese või mõne muu tähe tiirlevatest planeetidest. Kõik planeedid tegelikult sellist karjaelu ei ela. Mõni neist kulgeb läbi ilmaruumi täiesti omapäi.

Varem oletasid astronoomid, et ka Linnutee galaktikas leidub selliseid hulkuvaid eksoplaneete miljardites. Nüüd järeldavad Osaka Ülikooli teadur Kansuke Yamashita ja kolleegid aga, et Linnuteel võib neid leiduda suisa mitu triljonit.

Autorid annavad ajakirjas The Astronomical Journal ilmunud kahes artiklis teada, et üksikuid hunte on Linnutee planeetide seas kuus korda rohkem kui tähelähedasi planeete. Samuti märkas töörühm tähtedevahelises ruumis teadaolevalt juba teist Maa-suurust eksoplaneeti.