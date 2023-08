Geenid reedavad, mida inimestele süüa meeldib

Miks mõnele meeldib üks toit, teisele teine? See on küsimus, mis on inimeste pead ajast aega vaevanud. On isegi ütlus, et sa oled see, mida sööd. Selgub, et see, mida süüa, ongi kirjutatud meie DNA-sse, vahendab Novaator.err.ee.