TAROSKOOP 7.-13.8 | Kui soovid midagi saavutada, siis tuleb oma eesmärkide nimel pingutada

Nädala kaartideks on sauade kaks ja müntide kaheksa. Praegu on aeg, millal peab end kokku võtma ja pingutama selle nimel, mida soovid saavutada. Isegi kui see, mida teed tundub sulle üksluine, tüütu või igav ning tahaksid käega lüüa, siis kui see aitab sind sinu tõelistele eesmärkidele lähemale liikuda, võta end kokku ja tee mis vaja. Kõik algab sinupoolsest otsusest.

Suhted on praegu rahutud ja ebastabiilsed. Paljude inimeste elus on hetkel tõsised otsustamise kohad, mida edasi teha ja kellega koos edasi minna. Valikuid ei tohiks teha kergekäeliselt, sest praegu tunduvad asjad kohati halvemad, kui nad on. Oluline on märgata õppimise kohti ja mitte lasta käest võimalust emotsionaalselt ja vaimselt areneda.

Tööalaselt võib olla mitmeid valikuid, mille vahel kaalud. Uuel töökohal alustamiseks on väga hea aeg, kuid ainult siis, kui oled uue ameti valinud tõesti oma südame järgi. Võimalikud on tööga seotus reisimised. Rahaliselt peaks olema üsna stabiilne aeg, kus suuremaid probleeme ette ei tule.

Tervis on üldiselt hea, kuid see võib hetkel tekitada sinus tunde, et võid pisut lõdvemalt enda eest hoolitsemisse suhtuma hakata. See on petlik, sest just teatava režiimi olemasolu ja oma valikute jälgimine on need asjad, mis tagavad pikas plaanis eesmärkide saavutamise ja hea enesetunde. Seega, isegi kui tunned end superhästi ja heas vormis olevana, ära löö käega igapäevasele positiivsele rutiinile.

TAROSKOOP 7-13.8

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku müntide viis. Nüüd tegeled teemadega, mille osas tunned, et sul jääb neid vajaka. See võib tähendada nii oma rahalise olukorra pärast muretsemist ja selle parandamist, kui ka oma emotsioonidega tegelemist. Sul tuleb mõista, et kõik saab alguse sinust enesest. Kui soovid midagi muuta, siis tuleb sul alustada iseendast ja oma tunnetest.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)