Kuidas toetada enda lähedasi inimesi, kui sul endal puudub energia ja jõud?

Hetkel, kui me tõesti kaastundlikult suhtume kellegi raskesse olukorda, avaneb meie energiaklapp. Kui inimesel poleks seda omadust, ei oleks ajaloos olnud näiteid vastastikusest toetusest suurte katastroofide ajal. Inimesed tegutsevad koos ja aitavad kaastundest.

See mehhanism toimib võrdselt nii teiste inimeste kui ka iseenda suhtes. Kui hoolitsed iseenda eest, saad tasakaalu energiat vaid sellest, et oled teinud valiku endale kaasa tunda ja see avab sinus ukse sisemisele energiaallikale. Samamoodi toimub teiste inimestega. Kui me tunneme teise inimese raskeid hetki, siis meil on võimalus oma kaastunde kaudu endas avada tee energiale. See on kui impulss.

On olemas isegi selline psühhoteraapiline ravimeetod, kus inimestele, kes on elus läbi elanud suure tragöödia, pakutakse võimalust osaleda vabatahtlikus programmis, et aidata neid, kellel on veelgi hullem olukord. Sest kui saad inimestele olla toetuse allikaks, avaneb sinu südame värav ja energia hakkab voolama. See tuleb läbi inimeste. Sa oled nagu aku, mis laadib ennast teisi toetades.

Sulle ju meeldiks näiteks, kui sind keegi kõvasti embaks raskel hetkel ja ütleks: „Kõik saab korda, oled tubli, toetan ja armastan sind!“ Anna sama praegu sellele inimesele, kes sinuga koos on ja kes seda vajab ja tunneta, kuidas energia tuleb otse sinu enda hingest. See toimib kindlasti. Selleks, et see õnnestuks, tuleb suhtuda endasse kaastundega, samuti see vajab sisemist arusaamist, et kui keeruline olukord möödub, kindlasti leiad aega ka iseendale.

Autor: Alexis Varnum