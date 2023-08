Kas ufod? 2012. aastal toimus seletamatu lugu Saaremaal, Leisi vallas

2012. aasta 12. mai, Saaremaa, Leisi vald, Laugu

„Taevas oli tumedam sinine, aga valge oli juba. Ei udu, ei midagi. Enne päikesetõusu võtab kala hästi. Mitte üht autot, mitte üht tunnistajat. Liigun piki maanteed, suur heinamaa veidi laskuval maastikul kõrval. Taamal mets, elektriliin vahepeal. Naabrimehest edasi hakkasin märkama midagi. Silmas nagu vilksatas. Siit ma hakkasin nägema ja terve tee, kuni sõitsin sinna.

Metsa kohal täitsa otse peaaegu nii, et puudutas latvu, seisis suur oranž kera. Ta ei kiirgand, ta säras. Nii nagu Kristusel on kujutatud need kiired, täpselt niimoodi säras. Mina vaatan, see on kirde suunas. Kera lihtsalt seisab. Siis hakkasin täpsemalt vaatama. Keskel oli imelik asi. Värvus oli nagu minu kuumaahju klaas [Peeter on klaasikunstnik]. Arvan, et radar pidi seda fikseerima. Pärast sõitsin Angla peale ja kogu tee nägin seda. Ka siis, kui Karja kiriku peale keerasin. Ta oli nagu ergav Kuu, tükk aega sain vaadata.

Kui edasi sõitsin, tuleb väike metsatukk vahele. Vahepeal oli mets hõredam, ikka oli näha. Olin ainukene masin, vahepeal jäin seisma, vaatasin, et mis nüüd saab. Karja kiriku juures vaatan – endiselt kohal. Kahju, fotoaparaati ega telefoni ei olnud mul kaasas.“

Sõitsime Peetriga mööda läbitud teed ja ta näitas, kuidas oli objektiga silmside erinevates kohtades.

„Huvitav on see, et kui inimesel on selline põnev moment elus, siis ta ei oska sellele nagu tähelepanu pöörata. See on suur viga. Ja siin ma nüüd ütlesin, et hüva, objekt, nüüd on siin Karja kirik, nüüd siis läheb põnevaks. Sain natuke maad sõita, jõudsin metsa vahele, järgmine pööre paremale ja siis võttis mind kõhnaks – see pull kõik minu kohal. Kui ma tulin, oli ta ju kogu aja nähtav. Peale Karja kirikut ära pöörates ütlesin mõttes – noh, proštšai, ma lähen kalale, ja siis nägin niimoodi enda pea kohal sedasama kujundit, mis oli varem ... ring ja siis see seespoolne osa. Ja autoaknast nägin veel mingit kaart.