Mees, kui sinu naise armastuse keel on kingituste keel, peaksid mõistma, et talle kingituste tegemine on sinu parim pikaajaline plaan

See impulss, mis pani sind lapsena tegema midagi, mis vanematele rõõmu valmistas (või teeb seda tänini), juurdub sügavalt inimestesse, kelle esmane armastuse keel on kingituste tegemine. Kingitus on miski, mida saab käega katsuda ja öelda: „Vaata, ta mõtles minu peale.“ Selles peitubki asja veetlus. Enne kingi tegemist tuleb selle inimese peale mõelda. Kink sümboliseerib seda mõtet. Pole oluline, kui palju see maksis. Oluline on, et sa mõtlesid ta peale – et sa võtsid aega, et mõelda, mis talle rõõmu võiks valmistada, ning tegid selle siis teoks.