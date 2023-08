Õnnelootus ja oma varju eitamine on kiirteed ärevuse juurde

Sulle müüakse juba varakult sõnumit, et õnne saavutamine nõuab ühiskonna ootuste ja ajakava järgimist: õpi koolis hästi (isegi kui see on vastupidine su õppimislaadile), oma palju sõpru (isegi kui sa oled introvert ja eelistad ühte-kahte lähedast sõpra), tee sporti, kui oled poiss (isegi kui sa eelistad lugeda või kunstiga tegeleda), leia seejärel hea töökoht, abiellu, osta maja, saa laps, tööta üha kõvemini ja kõvemini, ronides mööda karjääriredelit, saa teine laps, teeni palju raha, osta suurem maja ja kallim auto, jää pensionile. Selles järjekorras.

Mõni osa sinust teab, et see valem ei garanteeri õnne, aga kui sa teadlikult neile kultuuri ettekirjutistele vastu ei seisa, siis oled ilmselt üks karjaliikmetest ja järgid neid pimesi. Seda tehes ütled sa lahti oma unikaalse isiksuse kaunitest detailidest, oma annetest, iseloomujoontest, vajadustest, soovidest ja eriti nendest aspektidest, mis on väljaspool seda kasti.

Kui noortele inimestele räägitaks varakult, kuidas orienteerida end mitte õnnele, vaid selle asemel tähendusele ja täitumusele, siis oleks ärevust märkimisväärselt vähem. Selle asemel et levitada õnnesõnumit, peame me saatma terviklikkuse sõnumi. See tähendab, et vanemad saavad sõnumi igast allikast – lastearstidelt, õpetajatelt, kirikult, sõpradelt, meedialt –, et nende lastega on rohkem asju õigesti kui valesti ja et laste eesmärk pole ilmtingimata õnnelikkus, vaid tähendusega elu, kus teed juhatab tugev eneseusaldus.

Üks kiirematest viisidest mõista, kuidas on lugu su eneseusaldusega, on kuulata, millal sõna peaks tungib su mõtetesse ja sõnakasutusse. Kui kuulen sõna „peaks“, siis tean, et klient kannatab väljastpoolt pealesurutud ootuse all ja võrdleb end pidevalt kultuuriideaaliga „heast“ või „halvast“ käitumisest, mis tekitab ärevust.