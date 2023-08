Mediteeri, et elus rohkem ärkvel olla

Kõige kindlam ja viljakam on selles suunas liikumist alustada formaalse meditatsiooni ajal. Padjal istudes õpime energiale mitte järele andma või seda maha suruma. Ja saame tunda, mida tähendab, kui laseme sel lihtsalt olla. Seepärast ongi nii kasulik iga päev mediteerida ning ikka ja jälle oma lootuste ja hirmudega sõbraks saada. Nii külvame seemne, mis võimaldab meil igapäevakaoses paremini ärkvel püsida. See ärkamine on järkjärguline ja aina suurenev, ent just nii see läheb. Me ei mediteeri, et saada headeks mediteerijateks. Me mediteerime, et oma elus rohkem ärkvel olla.

Esimese asjana hakkame mediteerides nägema, mis toimub. Kuigi me veel põgeneme ja soovidele siiski voli anname, näeme oma tegemisi nüüd selgelt. Võiks arvata, et selline selge pilt muudab ebasoovitava otsekohe olematuks, kuid nii see pole. Üsna pikka aega me vaid näeme kõike selgelt. Emotsioonidele voli andmine ja nende maha surumine hakkavad end ammendama just sel määral, kui palju soovime neid märgata. Ammendumine pole päris sama, mis kadumine. Asemele kerkib avaram, üldisem, valgustunum vaade.

Kuidas saaksime püsida tasakaalupunktis voliandmise ja mahasurumise vahel? Tunnistagem hinnangut andmata kõike, mis esile kerkib, laskem mõtetel lihtsalt hajuda ja pöördugem seejärel tagasi olevikuhetke avatusse. Just seda me meditatsiooni ajal õigupoolest teemegi. Meil tekib igasuguseid mõtteid, kuid nende mahasurumise või nende võimusesse sattumise asemel me tunnistame neid ja laseme neil minna. Ja pöördume tagasi lihtsalt kohaloleku juurde. Sogyal Rinpoche on selle kohta öelnud, et me „toome lihtsalt oma mõttemeele koju tagasi“.

Mõne aja möödudes muutub meie suhe igapäevaelu lootuste ja hirmudega samasuguseks. Lakkame iseenesest võitlemast ja lõdvestume. Lõpetame kõnelused endaga ja pöördume tagasi olevikuhetke värskusesse.