Teadlased võisid avastada maailma ajaloo kõige raskema looma

Hiiglaslik, Amazonase jões elavat lamantiini meenutav priske vaalaline võis hinnanguliselt kaaluda ligi 180 tonni. Sinivaalad kaaluvad keskmiselt 100-150 tonni, kuigi on teada, et suuremad isendid võivad kaaluda ka peaaegu 200 tonni. Seega pole veel päriselt selge, kas kunagi elanud vaal on tõesti ajaloo kõige raskem loom. Küll jääb ta sinivaalale kindlasti pikkuselt alla, kasvades umbes 20 meetri pikkuseks.