Mida teha, kui sinu kallimal on tekkinud armuke?

Kui te pole ammu enam lähedased, aga elate ikka koos, nagu õde ja vend, siis võib armukese pidamine olla katse lõpetada suhe või leida tõestust, et siiski armastate oma partnerit. Probleem on selles, et te mõlemad kardate teha muudatust oma elus.

Kui sa analüüsid teie suhet ja leiad mehe petmise põhjuse, siis on sinu otsustada, kas proovid suhte taastada või lõpetada, vabaneda valust ja alustada uue elu loomist. Kuid ära tee otsust enne, kui oled partneriga rääkinud. Ära süüdista, vaid kuula. Armukese olemasolul on põhjused, isegi kui sa neid ei mõista. Skandaali, pisarate ja solvumisega ei saavuta midagi.

Sõltuvalt iseloomust võime olla vankumatud ja otsusekindlad, pendeldada musta ja valge vahel, armastada ja vihata. Iga inimene on unikaalne ja ka petmist elab üle erinevalt. Kui sinu mehel on tekkinud armuke, pole see veel elu lõpp, vaid üks eluetappidest. Ürita rahuneda ja kainelt hinnata tekkinud olukorda.

Alusta küsimustest endale. Nii on kergem mõista, kuidas tegutseda edasi, vabaneda kannatustest ja mitte langeda depressiooni. Sinu partneril on olnud valik, kas olla truu ja õppida lahendama probleeme või leida endale armuke. Kui ebameeldiv tõde on ilmsiks tulnud, on ka sinul olemas valik. Kas sa tahad olla koos temaga edasi? Kas sa suudad unustada? Kas sa oled võimeline andestama?

Kui sa mõistad, et mehe armuke jääb teie suhte vahele ka siis, kui nad rohkem ei kohtu, ja kui mehe siiras kahetsus ei suuda taastada kaotatud usaldust, on parem suhe lõpetada, mitte ennast piinata. Kuid kindlasti pead enne otsuse tegemist teadvustama, kas sind juhivad emotsioonid, mis homme lahtuvad, või oled tõesti valmis lõpetama suhte ega hakka talle edaspidi helistama ja teda süüdistama.