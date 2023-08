Teadlikud unenäod aitavad sul üles leida mis tahes uskumused, mis sind tagasi hoiavad

Unenägu räägib sulle sümbolite keeles, et sa ise oled see inimene unenäos ja su uskumused on lift. Teiste sõnadega: liftiuksed avanevad automaatselt, kui sa lõpetad enda saboteerimise ja saad teadlikuks seda põhjustavatest uskumustest. Unenägu äratab sinus vajaduse laskuda (sümboolselt: lift kukub kiiresti madalamale) oma psüühe sügavustesse.

Lilled sümboliseerivad selle unenäo sõnumit. Toimuv näitab sulle erinevust selle vahel, mida sa tahad (roosid) ja mida sa tegelikult koged (moonid). See fakt, et soovid osta roose, aga äkki ilmneb midagi (väljaspool su teadvust), mistõttu jäävad sulle moonid, näitab kahte asja. Esimene on see, et sulle ei kingitud lilli. Sa läksid neid hankima. Ehk et unenägu on sellest, mis on sinu kontrolli all. (Kui keegi oleks sulle unenäos lilli kinkinud, siis oleksid tõenäoliselt tegelenud mingi suhteprobleemiga.)