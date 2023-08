Edu saavutamise võime sõltub sellest, kui valmis oleme leppima, mõistma ja omaks kuulutama enda head ja halvad omadused

Raamatu „Valguse pimedam pool“ autor Debbie Ford kirjeldab, kuidas suhtuda armastavalt oma nõrkustesse, mida ta nimetab isiksuse varjukülgedeks. Ta näitab, kuidas kõik, mida me enda juures vihkame, õõnestab enesehinnangut, ja kui loomulik on oma tumedama küljega silmitsi seismine, sellest ära pöördumine või soov rahule jäetud saada. Samas rõhutab ta, et niimoodi tõukame endast tahtmatult ära suurimad rikkused. Need omadused püüavad meie tähelepanu äratada – saaksime neid paremaks muutumisel ära kasutada, aga et me neid kardame, raiskame neid luku ja riivi taga hoides tohutult energiat.