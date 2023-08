Mükoloog: vihmased ilmad toovad seened peagi välja

Ploompuu tõdes, et kui mitmetes paikades on praegu seeni omajagu, siis teised metsatukad on jällegi täiesti tühjad. Näiteks ei ole peaaegu üldse näha suviseid pilvikuid. Kevadine põud pani ka kukeseentele paraja põntsu. Kohati neid siiski leidub, aga Ploompuu sõnul pigem üksikuid. „Kukeseened kasvavad maikuust jõuludeni, seega ei saa nende puhul öelda, et nende aeg on läbi,“ lausus ta.