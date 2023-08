Rahvakalender: uskumused põimukuu ehk augusti kohta

Aastaringi kaheksandal kuul on maakeeli mitmeid nimesid: põimukuu (Mulgi-, Tartu-, Võru- ja Setomaa, Virumaa idaosa), lõikuskuu, lõikusekuu, lõikamise kuu, leikuse kuu, rukkikülvikuu, rukkikuu, viljakuu, viläkuu (lutsi), leivakuu, leebäkuu (Leivu), mädakuu, mädanemiskuu, karusekuu.

Kuu nimed kõnelevad loonas toimuvast. Põimukuu oli muiste ja on praegugi talivilja küpsemise, lõikamise ja külvamise kuu. Värskest lõikusest saab uudseleiba. Põim tähendab viljalõikust, samuti viljavihkude põimimist. Lõikuskuu, rukkikuu, rukkikülvikuu, viljakuu ja leebäkuu märgivad viljalõikuse, talivilja külvi ja uudseleiva ajakohasust. Mädakuu ja karusekuu annab mõista, et käes on aasta kõige pehmem ehk mädam aeg. Kõik läheb kergesti halvaks, mädaneb ja laguneb. Mis väärib hävitamist, hävib nüüd hästi, mis väärib hoidmist, tuleb aga hästi hoida.

August ehk augusti on laenatud vene, rootsi ja saksa keele vahendusel ladina keelest. Augustus, mis on vanarooma aasta 6. kuu, on pühendatud keiser Oktavianus Augustusele.

Põimukuu nimetusi teistel rahvastel

Rootsi (rahvalik) skördemånad - saagikuu, Poola sierpieñ - sirp ja lõikus, Leedu rugpjûtis - rukkilõikuskuu, Horvaatia srpanj - sirbikuu, Ukraina lipen - meekuu.

Emakeelseid kuunimesid kasutavatel hõimurahvastel tähendab pärnakuu järgmist: Komi moz - saagi koristamise kuu, Ersa umar'kov - õunamarjakuu, Mari sorla - sirp, (vilja)lõikus).

Soomlased nimetavad pärnakuud ametlikult elokuu-ks, mis tähendab nii lõikus- kui ka viljakuud.

Põimukuu pühad

Põimukuu toob sügise värve ja hõngu ning sunnib õhtuti õlgu väristama. Lüheneva päevakaarega koos näitab loond raashaaval läheneva sügise märke. Kollaseid lehti saab aina enam. Õhtud on lühemad ja öötaevas üha kirkam. Nähtavale ilmuv linnutee ennustab eeloleva sügise ja talve ilmasid.

Silmapiiril sähvivad hääletud ja vaevumärgatavad põuavälgud. Sageli rullub aukartust tekitaval mürinal üle taevalae ka päris kõuepilvi.