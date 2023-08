Nõustaja Sheryl Paul: ego usub, et täiuslikkuse saavutamine on kaitsevahend ebakindluse vastu aga täiuslikkust pole olemas

Nii palju on viise, kuidas me väldime valu ja koos sellega vastutust. Me võime valida eitamise. Me võime end ravida rohtude ja alkoholiga. Me võime langeda saagiks hirmu salakavalalt veenvatele uskumustele, et pöörduda sissepoole on „isekas, enesekeskne ja see ei vii kuhugi“. Me väldime valu, sest elame kultuuris, mis õpetab meid valu vältima. Me väldime valu, sest me ei tea, et pöördumine valu poole – ja mina kasutan valu terminit kõige puhul, mida me soovime vältida – on üks salajastest teedest rõõmu juurde, kirjutab Sheryl Paul oma raamatus „Ärevuse tarkus“.