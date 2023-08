Veevalaja sodiaagimärgi täiskuu toob kaasa rahutu ja intuitiivse aja

Kuna inimeste tundlikkus on suurenenud, siis kerkivad päevakorda ka varjatud ja allasurutud emotsioonid. Inimesed püüdlevad vabaduse poole ja soovivad oma „tõelise mina“ vabaks lasta. See võib kaasa tuua plahvatuslikke muutusi ja emotsionaalseid purskeid. Sündmused võivad võtta ootamatuid pöördeid. Seega on soovituseks enne mitu korda mõelda ja siis alles öelda. See ei tähenda, et peaksid end maha suruma, pigem tuleks vältida ennatlikke otsuseid ja mõtlematut käitumist.