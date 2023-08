Ilunipid: kolm maski, mis aitavad akne korral

Traditsiooniline kurkumimask

Ma olen kasutanud kurkumit lapsest saadik. Vanaema andis mulle kurkumipastat ja mett, kui mul oli nohu ja köha. Ta andis mulle seda lusikaga ja käskis mul selle korraga alla neelata. Lapsena ma ei tahtnud seda, aga vanaemal oli õigus – nüüd räägitakse sellest suurepärasest vürtsist palju. Kui kasutan kurkumit, meenutan soojalt oma vanaema. See vürts peab mul kindlasti olema.

Miks siis on kurkum nii vapustav? Ma võin esitada pika nimekirja kurkumi kasulikkusest nahale: seda kasutatakse akne, mustade täppide, pigmentatsiooni, ekseemi ja psoriaasi puhul. Kurkum on kasulik kuiva naha puhul ja aitab aeglustada vananemisprotsessi, sest silendab kortse. Indias lisatakse kurkumit näopuhastustoodetesse ja kreemidesse. Allpool selle maski retsept, mida võib kasutada akne, pigmentide, kareda ja kuiva naha ning ekseemide puhul. See vähendab põletikku ja punetust ning aitab kaasa naha paranemisele. Kasuta seda kolm korda nädalas, kui sul on akne, aknearmid või pigmentatsioon. Kui sul on normaalne nahk ja põletikku pole, siis kasuta seda maski kord nädalas, et su nahk oleks säravam ja rohkem pingul.

1 spl riisi- või kikerhernejahu

2 tl kurkumipulbrit

2 tl maitsestamata jogurtit

1 tl vedelat mett

1 tl riivitud sidrunikoort

1. Sega kõik koostisained pastaks. See peaks olema piisavalt vedel, et saaksid seda näole määrida, aga samas piisavalt paks, et see näo külge jääks. See ei tohi mööda nägu alla voolata.

2. Puhasta nahk sooja vee ja igapäevase puhastustootega.

3. Pane juuksed kinni ja ole riietega ettevaatlik, sest kurkumiplekk on tugev ja seda on raske ära saada.

4. Määri pastat kogu näole, kaasa arvatud silmade alla, kaelale ja dekolteele – tee seda sõrmede või puhta meigiharjaga.

5. Jäta mask peale 20 minutiks ja loputa see sooja veega ära.