ALKEEMIA TAROSKOOP AUGUSTIKS | Mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise valdkonnas?

Kaljukits (22. detsember – 19. jaanuar)

Armastus. Südameasjades ootavad sind ees pisut pingestunud ajad. Puutud kokku armukadeduse ja võistlejatega. See võib tähendada seda, et sinu kallimale tekib austaja, kelle olemasolu sulle ei pruugi eriti meeldida. Samuti võib see tähendada, et keegi on sinusse armunud ning ei karda seda ka välja näidata, hoolimata sellest, kas oled suhtes või vallaline.

Küllus. Võid nii töös kui ka sissetulekutes kogeda kas takistusi või pingeid. Sa peaksid endas selgusele jõudma, kas see, mida teed, on see, mis sind tõesti inspireerib ja huvitab. Ning kas see vastab ka sinu finantsootustele. Just tööga seotud emotsionaalne pool vajab nüüd tõsiselt ülevaatamist, kui soovid, et asjad liiguksid sinu jaoks edasi rahuldust pakkuvama lõpptulemuse suunas.

Tervis. Nüüd on kõige olulisem leida oma elus armastus, rahu ja tasakaal. Kui seda ei ole, siis ei saa ka tervis hea olla. Mõtle, mida sa saaksid teha, et leida enda jaoks midagi sellist, mis sind maandaks ja sinu meelt rahustaks. Vaata üle oma töö, suhted ja elustiil. Praegu on hea aeg teha elus vajalikke muutusi.

Veevalaja (20. jaanuar – 18. veebruar)

Armastus. Südameasjades visatakse sind sel kuul pea ees vette ning su tuleb seal hakkama saada parimal võimalikul viisil. Puutud kokku enda jaoks uute olukordadega, kuid ära unusta, et südamehääl juhib sind alati õiges suunas. Püüa jääda rahulikuks ka kõige segasematel hetkedel ning sa näed, kuidas torm vaibub.

Küllus. Töö- ja rahaasjades on ees olulised muudatused. Pead laskma millestki lahti, et su ellu saaks tulla midagi paremat või sobivamat. Ehk on aeg loobuda mõnest oma tõekspidamisest selleks, et saaksid näha asju uue nurga alt. Kui saad pakkumise, mis tundub liiga hea, et olla tõsi, usalda oma sisetunnet.