NÄDALA TAROSKOOP 31.07-6.08 | Inimesed on avatud, entusiastlikud ja valmis uuteks algusteks

Nädala kaardiks on müntide äss. Nüüd on aeg järgneda oma unistustele, kuid kindlasti tasub seda teha alles siis, kui sul on olemas korralik plaan ja kindel selgus oma sisemuses. Kõige edukamalt läheb hetkel just nende projektide teostamisega, mis ei ole väga kaugeleulatuvad, vaid on pigem lühema perioodiga saavutatavad. Väga hea aeg koduga ja perekonnaga tegelemiseks ning samuti tööalaste plaanide tegemiseks.

Nädala võtab kokku sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et viia oma unistusi ellu. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Tervise eest hoolitsemise osas oled hetkel väga kirglikult meelestatud. Tahad oma liikumise ja toitumise osas korrektuure teha, et end paremini ja energilisemana tunda. Tähelepanelik tasuks olla tasakaalu leidmise osas. On oht üle pingutada liigse sportimise või ka liigse pidutsemisega.

Tööalaselt tunned nüüd soovi midagi sellist ära teha, millel oleks tõeline tähendus ja mis suudaks inimeste elusid lihtsamaks muuta, parandada või pakkuda neile elamust, mis jääb pikaks ajaks meelde. Sa tunned soovi töötada eesmärkide, mitte palga nimel. Eriti hästi laabuvad need ettevõtmised, mis on tehtud meeskonnas või koos toredate koostööpartneritega.

Nädala kaartideks on karikate kolm ja sauade äss. Praegu on väga viljakas aeg, mis on soodne pinnas nii perelisa planeerimiseks kui ka ideede genereerimiseks. Inimesed on avatud, entusiastlikud ja valmis uuteks algusteks. Nüüd võid tunda inspiratsioonipuhangut, mis aitab sul oma elus soovitud muutusi sisse viia.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku mõõkade kümme. Soovid nüüd oma mineviku selja taha jätta, sest see on sulle põhjustanud piisavalt meelehärmi. Selleks, et edasi liikuda, pead tegema otsustavaid samme ja olema julge. Kui sa kardad riskida, siis ei muutu midagi ning need samad probleemid, mille käes oled vaevelnud, kerkivad mõne aja möödudes taas esile.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab mõõkade neli. Sa vajad aega iseendale, et koguda mõtteid ja puhata. Tunned, et tahad elu virr-varrist korraks kõrvale tõmbuda, et leida taas üles enda rahu ja harmoonia kese. Suhtu endasse leebelt ja anna endale vajadusel piisavalt aega, et leida see „miski“, mis paneb sind tegutsema ning sellest ka tõelist ja siirast rõõmu tundma.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on mõõkade paaž. Oled valmis kõikideks raskusteks ja ootamatusteks, mida elu võib eales sinu teele tuua. Praegu saadab elu sinu teele eelkõige õppimise, töötamise ja loogilist mõtlemist vajavate ülesannete näol üllatusi. Aga sina oled valmis. Võibolla vahel liigagi pingsalt ette valmistunud ning seetõttu kohati paindumatu või pinges. Katsu võtta asju rahulikumalt.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku täht. On aeg tulevikku vaatamiseks ja plaanide tegemiseks. Sind juhatavad taevased jõud ning kuna ka sinu eneseväljendusoskus on hetkel haripunktis, siis suudad oma nägemusi ja soove edukalt teistele edastada. See kõik tagab selle, et sinu plaanid kulgevad edukalt ja ootuspäraselt.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab müntide neli. Tunned end praegu pisut pinges olevana, sest soovid kõike, mis sinu elus toimub, kontrollida. Sa tead, et kõike kontrollida ei ole võimalik ning see tekitab sinus veelgi rohkem ärevust. Proovi universumit usaldada ja lase end vabaks. Usu inimestesse, kes on sinu ümber ja muidugi eelkõige ka iseendasse. Kui vaatad maailma avatud silmadega ja oled valmis üllatusteks, siis on sinu elu palju rõõmsam ja värvilisem.