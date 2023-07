Hingehoidja Naatan Haamer: kui oleme oma keerulise eluperioodi läbi käinud ja sellest tervena välja tulnud, ei taba meid hiljem seda meenutades enamasti äng

Kõrvaltvaatajal pole enamasti võimalik ette ennustada, kuidas teine inimene endaga toimuvale reageerib ja juhtunut hindab. Sarnane olukord võib olla ühele tühiasi ja teisele katastroof. Selle sajandi esimese kümnendi majanduslanguse ajal kohtasin hingehoidjana mitmeid inimesi, kes olid kaotanud oma töö, positsiooni ja ka kodu, aga leidsid endas jõudu kõigega otsast alustada. Samas olen näinud ka äärmiselt ängistunud inimesi, kes kaotavad oma elujulguse, kui pangaarvel on mõnisada eurot vähem kui parematel aegadel. Samuti olen kohanud raskelt haigeid inimesi, kes liiguvad rahuliku ja rahulolevana oma vääramatu elulõpu poole, seal kõrval aga olen küllalt palju näinud meeleheitlikku võitlust ka pisemate vananemismärkide vastu. Neile reaktsioonidele ei saa tegelikult hinnangut anda, kuna reageerija seisukohalt on kõik õige. Igaüks reageerib, lähtudes oma murede, valude ja hirmude maailmast.

Kord kurtis mulle üks naine, et tema õde ei suhtle enam temaga peale seda, kui ta ei olnud kord valmis õele tema lapse haiguse ajal appi minema. Õde pidi haige lapsega paar päeva lastekliinikus veetma ning õemees oli mitu päeva tööasjus Tallinnas ja ei saanud tulla Tartusse noorema lapse juurde. Naine elas Tartus, aga temal oli mõne päeva eest surnud koer, kes oli olnud 16 aastat tema pereliige ning ta ei läinud õe last hoidma, kuna tundis, et ei jaksa võtta vastutust lapse eest ja vajab omaette olemist. See vihastas õde, kelle arvates ei olnud lein mingi koera pärast nii tähtis kui tema lapse haigus ja vajadus leida nooremale lapsele hoidja. Nüüd aga ei soovi õde kuulda mingeid seletusi ega ka vabandusi ja on suhted katkestanud. Nii lisandus koera kaotusele ka õe kaotus. Põhjuseks on hinnang, mille üks õdedest teise leinale andis, võrreldes seda oma probleemiga ja hinnates koera pärast leinamise tühiseks.