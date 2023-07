Just seda tahab mees kodus üle kõige!

Rahu. Kordan veel kord – RAHU! Selgitan, mida sellega silmas pean. See ei tähenda, et kodus peab valitsema samasugune vaikus nagu tuhat aastat järjest maganud Dracula katakombis. Küll aga tähendab see seda, et mehed on tihti kodust väljaspool sunnitud olema sõdalased – neil on oma lahingud pidada tööl, sõpradega, isiklikus eneseteostuses jne. Pidev stressiseisund ja adrenaliin, et kõigega toime tulla, saak koju tuua ja armsam naeratama panna, ning rahulik kodu ja õnnelik naine on see, millest mees uut jõudu ammutab, kirjutab Margus Vaher.