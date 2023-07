Alkeemia podcast|„Anneli Urge teraapialabor“|Tervenda oma suguvõsa mustreid ja perekonna lugu!

Ajalugu küll muuta ei saa, aga me saame muuta selle tagajärgi. Selleks peame kasutama vaimujõudu ja tegema etteantud peremustritest teistsuguseid valikuid. Valikutest sõltub meie vabadus ja edasine areng. Oluline kingitus, mida saame enesele juba täna teha, on mõistmine, et jõud oma elu ümberkujundamiseks on meie endi kätes.

Rebecca Linder-Hintze on töötanud interaktiivseks kasutamiseks välja 5-astmelise teekonna, kuidas vabaneda ebatervetest uskumustest ja käitumismustritest oma suguvõsa- ja peresüsteemis. Ta ütleb, et peretraditsioonid, mis kahjustavad võimet armastada, mõista ning edukas olla, on valed ja takistavad inimese arengut.

„Kui soovite, et teie armastus õitseks, peate tuvastama armastuse korra seadused, mis piiravad ja toetavad armastust teie elus konkreetses olukorras, ning teil tuleb neid seadusi austusega järgida, „ütleb Bert Hellinger, klassikalise perekonstellatsiooni meetodi esiisa.

Kui perekonna loomulikku korda ei järgita, näiteks vanemad käituvad nagu lapsed ja lapsed käituvad nagu vanemad, siis sellises peres ei voola armastus vabalt. Armastuse seaduse ignoreerimine võib viia tagajärgedeni, mis mõjutavad pereliikmeid läbi mitmete generatsioonide, hävitavad elusid ja piiravad inimeste potentsiaali. Pere toimib ainult siis harmooniliselt, kui iga pereliige on väärtustatud ja igal liikmel on oma koht.

Perekonnal kui süsteemil on ka oma südametunnistus, selgitab perekonstellöör Katri Suurmann peresüsteemi toimimise seadusi. Süsteem ise püüab alati säilitada tasakaalu andmise ja saamise vahel, eriti siis, kui tegemist on abikaasadega. Kui andmine ja saamine on tasakaalust väljas, võib süsteem leida tasakaalustava lahenduse näiteks haiguste või õnnetuste kaudu. Samuti on oluline järjestus – sellel, kes on süsteemi tulnud varem, on rohkem õigusi. Noored peavad tunnustama vanemaid, teine abikaasa esimest jne.