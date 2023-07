Alkeemia lugemisnurk | Milline on sinu ja su partneri armastuskeel?

Mida sa palud?

Brittany, naine, kes arutles selle üle, kas tema esmane armastuskeel on kvaliteetaeg või teenimine, mõtles nii: „Ma arvan, et selle mõõdupuu järgi kaldun ma rohkem teenimise poole, sest ma tunnen, et palun alati oma mehel midagi teha.“

Tõenäoliselt teed sa temale seda, mida sa soovid, et tema sinule teeks. Kui sa pidevalt teda teenid, siis ilmselt (aga siiski mitte alati) ongi see sinu armastuskeel. Kui tunnustussõnad sinule armastust kõnelevad, siis ilmselt kasutad sa neid ka temale armastuse väljendamiseks. Niisiis võid sa avastada oma armastuskeele, küsides: „Kuidas mina teadlikult talle armastust avaldan?“Aga tuleb meeles pidada, et selline lähenemine võib osutuda vaid üheks võimalikuks võtmeks sinu armastuskeele teadvustamisel - see ei ole absoluutne näitaja.

Võib näiteks olla, et poeg käitub vastavalt oma isa eeskujule ja teeb naisele sageli kingitusi, aga sellele vaatamata ei ole see tema esmane armastuskeel. Ta käitub vaid vastavalt sellele eeskujule, mille ta kodust kaasa on saanud.

Olen välja pakkunud oma esmase armastuskeele avastamiseks need kolm võimalust:

Milline abikaasa tegevus või tegemata jätmine sind kõige enam haavab? Selle tegevuse vastand on: ilmselt sinu esmane armastuskeel.

Mida sa oled oma abikaasalt kõige sagedamini palunud? See, mida sa palud on see, mis sind ennast armastatuna tundma paneb.

Kuidas sa tavaliselt oma abikaasale armastust avaldad? See meetod võib olla näitajaks, et see paneb ka sind end armastatuna tundma.

Nende kolme meetodi kasutamine võimaldab sul ilmselt oma esmase armastuskeele äratunda. Kui kaks keelt sulle võrdväärselt tähtsad tunduvad, kui mõlemad sulle valjult kõnelevad, siis räägid ilmselt mitut keelt. Kui see nii on, siis teed sa abikaasa elu märksa kergemaks. Nüüd on tal võimalus mitmes keeles sulle armastust avaldada.