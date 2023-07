Täielikult väljaarenenud lähisuhe on üks kõige tervendavamaid asju

Need pole asjad, mis tuleks taandada kohustuslike nõudmiste tasemele, ega ka ideaalid, mille täitmisele end pühendada. (Sa ei pea kõiki neid punkte täielikult järgima juba enne lähisuhtesse astumist!) Pigem kohtle neid kui ühe pika teekonna aeglaselt lahti rulluvaid osi - teekonna, mis on pühendatud sügavale tervenemisele, ärkamisele ja küpse suhte loomisele.

• Endasse sisendatud käitumismustrite haardest vabanemine. Selleks tuleb kõigepealt mõista ja lähemalt uurida asjakohaseid seoseid oma oleviku ja mineviku vahel ning näha, millised olukorrad sinu varajases elus on põhjustanud sinu praeguse automaatse ja reaktiivse käitumise. Üksinda nende käitumismustrite käest pääseda on väga raske; enamik inimesi vajab sellega toime tulemisel asjatundjate abi.

Ja mis on sellise suhte loomise tähtsaimad osad? Järgnevalt on esitatud nende osade lühendatud loetelu, mille mitmeid punkte on eelnevates peatükkides juba ka käsitletud.

Lähisuhted on olnud minu kõige tähtsamad ja nõudlikumad õpetajad, sest need mitte üksnes pole mulle toonud suurt õnne, vaid ka paljastanud mu nõrgad küljed, isekad osad, tervendamata haavad ja lähisuhte otsimise mitte eriti õilsad ajendid.

Sisene - ja kaevu sügavamale - neisse punktidesse seiklushimulise avastamise vaimus, liikudes üha täielikumalt sellise mehelikkuse suunas, mille haripunktiks on intiimse suhte loomine kõigi oma olemuse osadega; õpi samm-sammu haaval lubama asjadel - kõrgetel ja madalatel, meeldivatel ja ebameeldivatel, pimedatel ja valgetel - end äratada, harida ja arendada. Selline teravus ja väljakutse toobki esile, austab ja edendab sügavat mehelikkust. See pole mingi tühine ettevõtmine, sest kisub meid üha uuesti ja jälle maast lahti, kuni seisame kindlamal jalgealusel, kutsudes endas esile oma olulisima mehelikkuse - hingekeskse sõdalasmeelsuse - ilma sealjuures hülgamata oma tundlikkust, empaatiat ja lapsemeelset osa.

Vaid mõni aeg pärast Diane'iga esmakordselt kohtumist lasin ma lõpuks lahti fantaasiast, et jõuan millalgi oma elus puntki, mil ei pea enam endaga tööd tegema; võtsin selle asemel omaks mind õnnelikult alandlikuks muutva tõekspidamise, et see kõik on elukestev protsess, mida valgustab pidevalt arenev suhe kõigi oma olemuse osadega, sealhulgas ka ebameeldivatega.

Kõike seda, mis on kirjutatud käesoleva raamatu esimese pooles, võib näha kui vajalikku väljaõpet teistega tõeliselt lähedase suhte loomiseks, eriti sügavalt pühendunud lähisuhtena. See aga ei tähenda, et iga mees peaks kellegagi teadlikku lähisuhtesse astuma - mõned võivad leida piisavat arengut ja eneseteostust ka teistest valdkondadest, näiteks nende jaoks haruldaselt tähendusrikka ja/või loova töö kaudu. Kuid iga mees peab täie südamega tutvuma õpetuste ja vahenditega, mis sellised lähedased suhted võimalikuks muudavad, ainuüksi seepärast, et seda tehes õpib ta täielikult ja kaastundlikult looma sideme kõigi oma osadega - ning seeläbi ka kogu oma olemusega; lõpuks tervendab ta end niivõrd sügavalt, et muutub võimetuks teiste inimlikkust eitama.

Täielikult väljaarenenud lähisuhe on üks kõige tervendavamaid asju üldse, sest võtab enda alla kogu meie olemuse. Tervenemine, mis leiab aset meeste ja naiste vahel - või meeste ja meeste ning naiste ja naiste vahel -, on suuteline tooma murrangulisi muutusi suhetesse märkimisväärses ulatuses, aga ainult siis, kui see tervenemine küündib piisavalt sügavale. Vaja läheb rohkemat kui vaid pinnapealsed muudatusi, pealiskaudseid edusamme, põgusalt eneseabikirjanduse lugemist ja seminaridel käimist või meeste rühmateraapia külastamist.

Ilma terve ja sügava sideme olemasoluta lähedaste partnerite vahel jätkavad mittetoimivad sidemed suhtemaastiku valitsemist, üheskoos igasuguste asendustegevustega - alates apaatiast ja lõpetades vägivallapuhangutega -, mis paratamatult kaasnevad sellise mittetoimiva asjade korraldusega. Vaja on üle minna killustatuselt terviklikkusele, asendada jäätunud eilne voolava tänasega, asendada tuimus eluvärske tundmusega, võõrandumine kaastundega, reaktiivsus tundlikkusega, sooline ummikseis vastastikku lugupidava kooseksisteerimisega; kõik see muudab võimalikuks ulatusliku läheduse saavutamise. See on igati vääriline väljakutse, mille katsumustega peavad mehed - ja naised - end ühele lainele viima ning millega neil tuleks kõigi hüvanguks kogu südamest tegeleda.

Terve ja funktsionaalse suhte loomine pole mingi haruldus või miski selline, mis on ette nähtud vaid vähestele. Sellest peaks saama reaalsus piisavalt paljude jaoks, et see võiks hakata tugevalt mõjutama ka enamust.