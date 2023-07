Et kiiresti areneda, leia keegi, keda sa imetled, ning võta eeskuju kõigest, mis sind tema puhul inspireerib

Üles ärgates vahetan esimese asjana oma telefoniekraani taustapilti. Varem oli see foto temast – ta vaatab otse kaamerasse, nägu kelmikalt kallutatud, ja naeratab. Ma asendan selle lootoseõiega, mis avaneb hommikupäikese käes. Seejärel kondan Twitteris, kuni viimaks püüab mu tähelepanu Dwayne Johnsoni, hüüdnimega The Rock, postitatud foto. See on üks tema kurikuulsaid hommikusi trenne. Ta keha leemendab higist ja tal on irve näol, kui ta üritab rasket kangi sirgetele kätele ajada.