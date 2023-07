Atlandi hoovuste süsteem võib peagi kokku kukkuda

Põhja-Euroopa ja sealhulgas Eesti kliimat mõjutab suuresti Põhja-Atlandi hoovus, mis on jätk Atlandi ookeanis liikuvale Golfi hoovusele. Golfi hoovus kuulub aga omakorda suuremasse süsteemi, mille nimi on Atlandi meridiaani pöördringlus (AMOC). Uus uuring osutab, et AMOC võib kas sajandi keskpaigaks või isegi juba paari aasta pärast kokku kukkuda, vahendab CNN.