Milline asend on parim g-punkti orgasmini jõudmiseks?

Te peate ise erinevate asenditega katsetama, et välja selgitada, kuidas peenis, sõrm või dildo tupes õiget kohta puudutab. Mõnede naiste jaoks on tagantpoolt sisenemine ehk „koera-asend“ parim asend G-punktini jõudmiseks või vaginaalse orgasmi saavutamiseks. Mõne teise jaoks toimib jälle selline asend, kus mehe peenis siseneb eest sellise nurga all, et see tabab tupe esiseina, mitte ei libise sellest ilma suurema kontaktita mööda.

Millist kohta tupes stimuleerida, et naine jõuaks G-punkti orgasmini? See sõltub naisest. Mõnedel naistel asub nn G-punkt ehk konkreetselt eristuv ala mõne sentimeetri sügavusel tupe esiseinas. See piirkond on seksuaalselt eriliselt tundlik. See tupe sisepinna all olev vetruv kude võib orgasmi lähenedes vedelikuga täituda. Mõnedel naistel tekib selle stimuleerimisel pissihäda moodi tunne. Mõned suisa ejakuleerivad orgasmiga kaasnevate kokkutõmmete ajal sellest piirkonnast vedelikku.

On ka neid, kelle G-punkt pole nii konkreetselt piiritletud, kuid kes sellegipoolest naudivad sügavaid vaginaalseid orgasme, mis on kliitoriorgasmidest vägagi erinevad. Ma kasutan mõisteid „G-punkti orgasm“ ja „vaginaalne orgasm“, aga tegu on ühe ja sama asjaga: see on ulatuslikum kui kliitoriorgasm, kuid üldjuhul mitte nii sügav kui emaka(kaela)orgasm.

Olenemata sellest, kas naisel on hästi määratletud G-punkt või mitte, tema vaginaalne ehk G-punkti orgasm on suurem, emotsionaalsem, aeglasem, pikem ja sügavam kui kliitoriorgasm. G-punkti orgasmi ajal on hingamine sügavam ja keha lõdvestub, mitte ei tõmbu pingesse, nagu kliitoriorgasmi ajal sageli juhtub. Vaginaalne ehk G-punkti orgasm tähendab seda, et naine kogeb sügavat naudingut ja armastust nii kehas kui südames, hingamine muutub sügavamaks, millele järgneb kompleksivaba emotsionaalne ja füüsiline avanemine, samas kui kliitoriorgasme iseloomustab sageli lühike ja intensiivne nauding, justkui klambrist vabastamine.