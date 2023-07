Kuidas hoolivalt lahku minna, eriti kui paaril on lapsed

Mõtle, kas ja kuidas informeerida oma elukaaslast uuest partnerist. Pole olemas valutut mudelit, kuidas teavitada nii, et see haiget ei teeks. Aga kindlasti ära pöördu oma elukaaslase poole hoiakuga, et ta on üks mõttetu inimene, kes Sind õnnetuks teeb, aga see uus on ilus, tark ja hea ning seks temaga on jumalik. Ole taktitundeline, et Sa koos teavitustööga enese lahkumissoovist ei hävitaks oma elukaaslase enesehinnangut. Sul on vaja temaga edaspidises elus palju vanemlikku koostööd teha.