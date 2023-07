11 motiveerivat tsitaati tuntud suhtlemisnõustajalt Dale Carnegielt

„Leia endale tegevust. Püsi pidevalt tegevuses. See on odavaim ravim selle maamuna peal – ja sealjuures üks parimaid.“

„Kui sa ei suuda õhtul magama jääda, siis tõuse püsti ja tee midagi, selle asemel et lihtsalt muretsedes voodis lamada. Muretsemine on see, mis sulle kahju teeb – mitte unepuudus.“