Loomus ja Taimsed Valikud kutsuvad augustikuus mõtlema keskkonnale ning vastu võtma 31-päevast taimse piima väljakutset

„Keskkonnahoid ja jätkusuutlikkus ning sellega seotud toiduvalikud on iga aastaga aina aktuaalsemaks muutunud, mistõttu on oluline sellest rääkida ka piimavaliku juures,“ põhjendab Loomuse juhatuse liige ja Taimsete Valikute programmijuht Anu Tensing. „Numbrid näitavad selgelt, et taimsed alternatiivid on targem valik kui loomapiim.“