Äikeseteadlane: äikese ajal varitseb kodus kaudse elektrilöögi oht

„Üldiselt on see suures osas õnnetu juhus, kui tekivad välgutabamused objektidele ja hoonetele,“ ütles Enno saates „Vikerhommik“. Kui välgulöök areneb äikesepilvest maapinna suunas, jäävad sellele tõenäolisemalt esimesena ette kõrgemad objektid. Sageli on need puud, piksevardad või kõrgemad mastid. „Aga teatud juhtudel, kui neid parajasti areneva välgu teel ei ole, võivad jah pihta saada madalamad objektid: kas hooned, inimesed või otse maa- või veepind,“ loetles Enno.