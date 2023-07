NÄDALA TAROSKOOP 24.-30.07 | Suhted laabuvad seda paremini, mida enam suudad end hoida eemale välistest mõjutajatest ja iseenda sisemistest hirmudest

Tervise osas tasuks nüüd tähele panna, kas sinu elus on liigselt negatiivset või suudad hoida oma elu ja emotsioonid tasakaalus. Kui kipud liigselt pessimismi kalduma, ennast haletsema, stressi tõttu ärevust või hirmu tundma, siis esimene asi, mida peaksid tegema on elutempo aeglustamine. Võta aeg maha, et näha selget pilti. Ole kohal, tunneta neid emotsioone, mis sind valdavad, uuri iseenda tundeid, et mõista paremini, mis on see, mida sa oma elus muutma peaksid. Teised võivad sind toetada ja sulle head nõu anda, kuid põhitöö tuleb alati endal ära teha.

Armastuse ja suhete teemad laabuvad sel nädalal seda paremini, mida enam sa suudad end hoida eemale välistest mõjutajatest ja iseenda sisemistest hirmudest, mis põhinevad mineviku negatiivsetel kogemustel. Ole kohal, märka seda, mis on sinu elus praegu. Ole tänulik, kui sinu suhted sujuvad ning näita seda välja. Kui tunned, et pead midagi parandama või muutma, et võiksid end hästi tunda, siis alusta alati iseendast ja endasse vaatamisest. Pole mõtet loota, et keegi teine teeb sind õnnelikuks või parandab sinu haavad.

Nädala kaartideks on müntide neli ja müntide kuninganna. Pinnale tõusevad teemad, millega pead enda sees tegelema, et vabaneda mineviku köidikuist. Tunned, et mõned inimesed või olukorrad, mis tegelikult on ammu sinu elust kadunud, mõjutavad sind ning muudavad emotsionaalseks. Vaata julgelt endasse, sest kõik see, millega tegelemise praegu tõsiselt käsile võtad, saab väga positiivse lahenduse.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on müntide kuningas. Sinu jaoks on oluline stabiilsus, turvatunne ja lojaalsus. Rohkem kui ilusaid sõnu, hindad sa tegusid. Hea vaist juhib sind eksimatult õiges suunas. Ees on ootamas ka meelelised naudingud, võimalus aeg maha võtta ja lihtsalt elust täiel rinnal rõõmu tunda.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab keiser. Nüüd on saabunud hetk, kus otsustad asjad korralikult enda kontrolli alla võtta. Sinu jaoks on ääretult olulised autoriteedi ja distsipliiniga seotud küsimused ning inimesed, kelle peale sa ei saa loota ning kellega sa ei saa arvestada, ajavad sul harja tõeliselt punaseks. Asud end korralikult kehtestama ja nõudma seda, mis kuulub õigusega sulle.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on mõõkade neli. Sa vajad aega iseendale, et koguda mõtteid ja puhata. Tunned, et tahad elu virr-varrist korraks kõrvale tõmbuda, et leida taas üles enda rahu ja harmoonia kese. Suhtu endasse leebelt ja anna endale vajadusel piisavalt aega, et leida see „miski“, mis paneb sind tegutsema ning sellest ka tõelist ja siirast rõõmu tundma.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku sauade äss. Sinu teega ristub võimalus, mis nõuab sinult piisavalt julgust ja pealehakkamist, et see enda heaks tööle panna. Sul on palju tahtejõudu ja soovi korral suudad saavutada mida iganes. Kui oskad ja suudad end piisavalt motiveerida, siis saadab sind edu. Kui oled endale seadnud eesmärgi, millesse kogu hingest usud, siis ei ole olemas midagi, mis suudaks sind takistada oma sihte saavutamast.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)