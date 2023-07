Nahahooldused, mis leevendavad vananemise märke

Meditsiiniline mikro-nõelravi

Väike rull, millel on tillukesed nõelad, rullib õrnalt üle näo. See põhjustab naha pinnal väikesi kontrollitud kahjustusi ning vallandab põletikuprotsessi, mille tulemusena hakkavad fibroblastid suurel määral kollageeni tootma. See on suurepärane viis peente kortsude, venitusarmide, pigmentatsiooni ja aknearmide raviks. Sind võib üllatada, et ma soovitan midagi niisugust, mis põhjustab põletikku – ma olen ise ka imestunud –, aga pärast meditsiinilist nõelravi võib su nahk toota kuni 400 protsenti rohkem kollageeni. See on hea näide, kuidas kontrollitud põletik võib organismi aidata. Ent sa ei tohiks alustada meditsiinilist mikro-nõelravi, kui sa pole lõpetanud soolestiku tasakaalustamise PPK-plaani ja järginud kõiki põletikuvastaseid soovitusi. See kindlustab, et su põletikuvastane süsteem toimib tõhusalt ja suudab lõpetada põletiku, mida see menetlus põhjustab.

Mikro-nõelravi võib kasutada näol, kätel ja dekolteepiirkonnas, aga ma arvan, et parimaid tulemusi saavutatakse näol. Ma soovitan kuut protseduuri kuuel järjestikusel nädalal. Sellel on oma varjuküljed – su nahk on pärast ravi punane ja järgmistel päevadel on sul mõned punased triibud seal, kus nõelad on nahka haavanud, aga need paranevad kahe nädalaga. Nahk on pärast nõelravi päikese suhtes palju tundlikum, niisiis pead kindlasti kasutama SPF 50 kaitset.

Sa võid osta naharollereid internetist, et neid kodus kasutada, ja neil on sama efekt – ehkki piiratud. Et saada tegelikku tulemust, mis tähendab kollageeni tootmist, on sul vaja umbes 1,5 mm pikkusi nõelu, aga need on liiga pikad, et saaksid neid turvaliselt nahal kasutada, ning nendega peaks tegelema vaid professionaal. Kui tahad proovida seda ise, siis võta rollerid, mille nõelad on 0,3 mm pikkused või lühemad, ja kasuta neid õhtuti mõnel korral nädalas.

LED-hooldus