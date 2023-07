Hea nipp! Valmista ise kookosekeefir ja -jogurt

Kui asendad tavalise piima kookospiimaga, pead meeles pidama, et piimakeefiri terad toituvad piimasuhkrust – laktoosist, mida kookospiimas ei ole. Et terad nälga ei sureks, pead pärast iga üht või kaht kookosekeefiri tegu panema need piima sisse ja laskma mõne päeva puhata. Hoia keefiri teri külmiku ülemises osas, kus on kõige soojem. NB! Kui oled piima suhtes tundlik, on oluline keefiri teri hoolega toatemperatuuril vees pesta, kuid siiski on oht, et veidi piimajääke võib koos teradega kookosekeefiri sisse sattuda.