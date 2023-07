Enne teise inimese ellu sisenemist tee ennast korda

Sinna, et meid ei ole kunagi tegelikult õpetatud, et igaüks meist on looja ja võlur. Suhet saab teadlikult luua ja kujundada selliseks, et sellesse oleks algusest peale programmeeritud sada ja üks väikest õnnestavat harjumust ning nippi, mis on sinna põimitud läbi armastuse, mõistmise ja üksteisele kinkimise prisma.

Me ei pea olema need osavõtmatult hulpivad sügislehed ojakese vulisevas vees, kes liiguvad sinna, kuhu vool nad viia suvatseb. On aeg mõista, et igaüks meist vastutab täielikult ise oma elu kulgemise ja suhete kvaliteedi eest ning saab ise määrata suuna ja sihtkoha, kuhu teel oleme. Minu meelest määravad igasuguse suhte kvaliteedi, õnnelikkuse ja harmoonia potentsiaali ning edasise kulgemise paar esimest kuud. Millistele alustele, harjumustele, võimusuhetele see luuakse ning milline on see käivitav jõud ja energia selle allhoovusena. Toon välja mõned asjad, millele minu kogemuses tasub tähelepanu pöörata ning mis aitavad suhet kohe algusest peale luua selliseks, et selles kulgemine oleks nagu aeglane ja intiimne, romantiline ja kirglik, üksteisega arvestav hingede ja kehade tants. Ühesõnaga naise unistus.

Mõtesta lahti, milliselt pinnalt me suhtesse siseneme. Kas lähme sinna saama või andma, kas oleme ise õnnelikud ja täitunud või siseneme sellesse, et teine meid õnnelikuks teeks, meie tühimikku täidaks ja valu tuimestaks. Ei pea just ajugeenius olema, et mõista: kui kokku saavad kaks elutervet ja õnnelikku inimest, siis täiustavad nad teineteist ning loovad koos midagi tõeliselt ilusat. Kui suhet alustavad kaks emotsionaalset ja vaimset kerjust, siis saab sellest lihtsalt kassivõitlus, mis ei ennusta õnnelikku kulgemist kummalegi.