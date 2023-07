Alkeemia lugemisnurk | Oma perekonna mustrite tervendamine aitab parandada lähisuhteid ja õppida ennast paremini tundma

Tõelist õnne pakub rõõm terviklikkusest ning terve abielu on isikliku terviklikkuse tulemus. Kes lahutusest mõtleb, peaks kõigepealt mõtlema enese tervendamisele ning alles siis kaasa poole vaatama.

Et paremini mõista, kuidas soovitut saavutada, tuleb kõigepealt selgesti mõista oma alateadlikke kavatsusi ja delikaatseid isiklikke vajadusi. Väga raske on saavutada stabiilsust, kui ise kindlalt ei tea, mida tahame, või kui oleme sisemise konflikti küüsis mõne hirmu tõttu, mille omandasime lapseeas. Arusaamade taga peituvad paljud mured ja hirmud, mis võivad maksma minna lähedase suhte, kui me ei julge neid lähemalt uurida.

Teekond:

1. Arusaamine, mida perekond väärtustab või ei väärtusta, aitab märgata, milliseid ahistavaid müüte võid olla pärinud. Teades nende väärtushinnangute mõju oma arusaamadele, oskad paremini ridade vahelt lugeda ja kuulda, milliseid peidetud sõnumeid saadad sina teistele ja milliseid saadab su perekond sulle.

Küsi endalt:

• Mida ma teiste juures kritiseerin? Kas seda, kuidas nad välja näevad, riietuvad, millises kodus elavad, millist tööd teevad, nende ühiskondlikku positsiooni, usku? Pane ausalt kirja, mida sa salaja arvustad inimeste juures, kellega iga päev kokku puutud. Me ei taha eriti tunnistada, et aeg-ajalt lipsab peast läbi kriitilisi mõtteid. Ometi aitab vaid ausus ebatervetest käitumisviisidest vabaneda.

2. Järgmiseks pane kirja, kust sinu arvates kriitilised hinnangud pärinevad. Kas nõnda arvasid ka su isa, ema, vanavanemad või teised sugulased?

Kui sa arvad, et oled ise kriitilise hoiaku autor, küsi endalt:

• Millal, kus ja miks valisin just sellise hoiaku? Võib-olla otsustasid lapsena, et paksud on halvad ja peenikesed head; või võtsid pähe, et raha on kas halb või hea. Võta järelemõtlemiseks rahulikult aega ning küsi endalt:

• Kas tegin selle järelduse ajal, kui tundsin end ebakindla või väärtusetuna? Kui jah, siis mõtle selle üle, mida sa tol ajal kõige enam kartsid.