Tervendava energia suurendamine ja liigutamine

Kui sa liigestes teravat valu tunned, näiteks põlvedes, puusades või õlgades, lõpeta kohe harjutus ja puhka. Samas aga värisemine ja kuuma- või külmahood on energiat liigutama õppides tavalised. Kui su jalad värisema hakkavad või kui kogu keha väriseb, on see hea ja käib asja juurde. Tee harjutust edasi, hoia asendit, suru keel vastu suulage, suu suletud, hinga läbi nina ja liiguta energiat sisse hingates mööda selgroogu ülespoole ning välja hingates mööda keha esikülge allapoole ning naerata kogu keha sisemusega. Tee seda harjutust algul paar minutit päevas ja pikenda siis tasapisi aega, kuni sa suudad asendit umbes kümme minutit hoida.

Selle poosi hoidmine ja ringhingamine kasvatab sisemist energiat samamoodi nagu seksuaalne erutus. Mõned inimesed on oma sisemise energiavoo suhtes väga tundlikud ja teised mitte, nii et ära muretse, kui sa esialgu ei tunne, et energia liigub selgroogu mööda üles ja keha esikülge mööda alla. Mõningase harjutamise järel märkad juba kergemini, kuidas blokeeringud kaovad ja energia vabamalt voolama hakkab.

Et mitte liiga krampi minna, naerata. Naerata kogu näoga ja tunneta, kuidas kogu keha sisemus naeratab, eriti kõht ja rindkere. Seisa endiselt kergelt painutatud põlvedega, käed väljasirutatud, justkui embaksid rinna ees asuvat suurt energiapalli. Hoia alaselg pingevaba. Sa võid ette kujutada, et taevast tuleb alla nöör, mis on kinnitatud sinu pealae külge ja seda ülespoole tõmbab, ning et sabaluu külge on kinnitatud viiesajakilone raskus, mis sind allapoole tõmbab, venitades ja lõdvestades selga. Sa võid nüüd nägu lõdvestada, aga säilita tunne, et keha naeratab sisemiselt, eriti siis, kui asendit on raske hoida.

Kui oled omandanud teatava vilumuse tunnetada energia liikumist mööda selga üles ja eest alla, võid visualiseerida või ette kujutada, kuidas energia voolab keha neisse osadesse, mis seda kõige rohkem vajavad. Oletame, et sa tunned keerulise päeva stressi raskust oma kõhus. Hingates energiat eest alla, hinga ka otse kõhus oleva pinge sisse. Kujutle, nagu sa täidaks õhupalli, paisutades pinges olevat kohta, kuni see pehmeneb ja lõdveneb. Seejärel vabasta välja hingates pinge nii, et see hakkab sinu keha sees olevas süsteemis vabalt ringlema. Hinga uut energiat pingekoldesse sisse, seejärel hinga pinget välja ja lase energia ringlusse. Korda seda mitu minutit järjest. Kui hakkad tajuma, et pinge tahab kehast välja pääseda, hinga see käte ja jalgade kaudu välja.

Lisaks sellele, et energiat saab juhtida erinevatesse kehaosadesse, saab seda harjutust kasutada ka selleks, et kõrgendatud energia abil tegeleda emotsionaalsete probleemidega. Kui sind on lapsena seksuaalselt kuritarvitatud, võid sa näiteks koos usaldusväärse ja empaatilise partneriga ettevaatlikult ja armastavas õhkkonnas seda olukorda meenutada. Seejärel võid sa turvaliselt seda traumaatilist olukorda taas justkui läbi elades suunata oma sisemise energiavoo läbi nende blokeeringute ja sõlmede, mille see trauma tekitas, ning niiviisi taastad oma keha loomuliku energiavoolusüsteemi.

Seda praktikat võib teha ka koos seksuaalse stimulatsiooniga – vastavad juhtnöörid on neljandas osas. Kolmas variant on oma sisemist energiat liigutada ja taastada selle loomulik voog nii, et teed seda harjutust kas istudes või lamavas asendis, et väärkohtlemise olukorda jäljendada. Kõige parem on selliseid asju teha kvalifitseeritud psühholoogi või meditsiinitöötaja järelevalve all.

Kui õpid selgeks, kuidas juhtida suuremat energiavoogu oma kehas kaastundlikult ja armastusega, siis võid ettevaatlikult läbi käia kõikide minevikus saadud haavade poolt tekitatud emotsionaalsed ja füüsilised blokeeringud. Kui keha on pideva harjutamise kaudu avanenud ja sa oskad enda energiat liigutada, võib täielik füüsiline ja emotsionaalne tervenemine toimuda erakordselt kiiresti.

Harjutades saad tervendada keha ja vabaneda sügavatesse meelekihtidesse settinud jääkpingetest, mis on tekkinud kunagiste traumade ja haigetsaamiste tõttu. Samal ajal õpid sa vabanema igapäevastest takistustest kohe, kui need tekivad. Ning lõpuks, kui sa oled ladestunud pingeid ja blokeeringuid vabastanud juba suurel hulgal, saad seda harjutust kasutada selleks, et vabaneda suletusest ja olla olemasolevas hetkes avatud. Oled sa armastus või mittearmastus? See on ainus küsimus.