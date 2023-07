Kas viha on negatiivne või positiivne?

Paljud suhtuvad vihasse kui negatiivsesse emotsiooni, mis põhjustab vägivalda, kriminaalset käitumist ja muid probleeme ühiskonnas. Kuid viha võib olla nii positiivne kui ka negatiivne. Kui me kasutame viha selleks, et motiveerida end tegema suuri elumuutusi, siis saab sellest väga positiivne emotsioon. Viha võib olla positiivne, kui sa kasutad seda kütusena raevule selle üle, kuidas su partner sind kohelnud on. Viha võib olla väga tervendav, kui sa leiad turvalise viisi selle väljendamiseks. Õiglase viha väljalaskmine on tervendav, sest see aitab sul end kokku võtta, annab sulle jõudu ja motiveerib sind saama tugevamaks inimeseks. See aitab sul mõista, et sul on rohkem jõudu ja võimekust, kui sa seni arvanud olid.