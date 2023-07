Külgetõmbeseadus annab sulle seda, millest mõtled

Inimesed, kellel on teistega võrratud suhted, mõtlevad ja räägivad rohkem sellistest asjadest, mida nad tahavad, kui sellistest asjadest, mida nad ei taha! Ja inimesed, kellel on teistega keerulised suhted, mõtlevad ja räägivad rohkem sellistest asjadest, mida nad ei taha, kui sellistest asjadest, mida nad tahavad. Samal ajal, kui nemad mõtlevad ja räägivad nii palju kõigest sellest, mida nad oma suhetes näha ei taha, imestavad nad, miks probleemid nende suhetes muudkui ikka ja jälle esile kerkivad. Kuid tegelikult tõmbasid nad ise need probleemid endale ligi lihtsalt sellega, et mõtlesid ja rääkisid asjadest, mida nad ei taha.