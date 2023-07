Millal on oluline lasta lahti ja eemalduda?

Teinekord on inimene, keda me armastame, kättesaamatu ja enesekeskne, kuid meie muudkui ootame ja loodame, et ta muutub. Püüame olla meeldivad, positiivsed ja hoiduda tülidest. Teeme kõik endast oleneva, et tema muutuks selliseks nagu ta oli minevikus, kuid tulemus on vastupidine. Elades pidevas lootuses, annad sa vastutuse oma sisemise rahu eest tema kätesse ja seetõttu valid kannatuse. Oluline on ennast mitte süüdistada vaid endale tunnistada, et sa ei saa sellest suhtest seda, mida sa vajad. Selline suhe on nagu narkootikum, sest isegi väike annus tema tähelepanu annab rahulduse ja suurendab sinus lootust, et ta muutub. Kui sa lased lahti ebarealistlikest ootusest, siis sa saad valida, millist elu sa tahad elada. Ainus mida sa päriselt saad kontrollida, on sinu elu ja valikud.

Mida tähendab lahti laskmine? Mida enam me oleme harjunud olema asjade keskmes ja liigselt vastutama, seda enam valitseb meid hirm kaotada olukorra üle kontroll. See on üks peamisi takistusi, mis ei lase lahti lasta. Sa loobud tema elu elamisest. Kui sina otsid talle terapeute, paned tema jaoks arsti aega kinni, meenutad, kui ta peab minema AA gruppi, siis sa kontrollid tema elu. Ta tunneb, et sul ei ole temasse usku. See ei ole sinu elu ja ta on täiskasvanud inimene. Kõige tõhusam viis anda vastutus talle tagasi on see, kui sa lased tal kogeda oma tegude tagajärgi, ükskõik millised need on. Täiskasvanuks teeb see, kui õpime oma valikute eest ise vastutama.