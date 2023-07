Katkend Triin Raave raamatust „Tenerifel tegelikult“: Santiago de Compostela rännak

Tõsiselt härdameelseks läheb olukord siis, kui õhtuseks missaks täpselt õigel ajal kohale jõudes avastame, et tunnid on juba alanud ja peauks suletud. Üllas kirikuteener avab meie kurbi silmi nähes altari kõrvalt pühad väravad ja just sel hetkel, kui maha istume, hõigatakse kõva häälega, et muu hulgas lõpetasid Prantsuse tee täna ka eestlased. Seal me siis kõik läbisegi istume – läbi ligunenud, varbad villis, osad juba veteranmatkajad, mõned meiesugused katsetajad, kuid ülimõnus energia tõuseb pea kirikutornini välja. Ja seda ei tõmba alla isegi üks väga agar hispaania poiss, kes otsustab mulle kirikus karjudes kohalikke kombeid õpetada, kui ma armulauaküpsist kohe suhu ei pista, vaid kaks sammu kõrvale astun, kuna teadsin siiani, et maski kandmine on hispaanlase jaoks pühamast püham.