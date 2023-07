NÄDALA TAROSKOOP 17.-23.07 | Hoia oma silmad ja süda avatuna!

Nädala kaartideks on karikate paaž ja mõõkade paaž. On hea aeg selleks, et alustada uusi asju. Suudad ühendada oma tunded kaine mõistusega ja teha selle pinnalt häid otsuseid. Sinu intuitsioon töötab täistuuridel ning seetõttu mõistad suurepäraselt märke, mis sulle saadetakse. Hoia oma silmad ja süda avatuna, sest just praegu võib sinu ellu tulla kauaoodatud imeline muutus.

Tööasju tuleb nüüd teha südamega. Ole tähelepanelik ja keskendu sellele, mida teed. Kui tahad alustada millegi uuega, siis veendu, et see oleks midagi sellist, mida sa tõesti rõõmu ja innuga teed. Ainult raha pärast alustatud ettevõtmised hääbuvad ja ei too loodetud tulu. See, millesse sa usud ja mida pühendunult edendad, kasvab.

Armuasjad edenevad hästi, kui sa oled avatud, mänguline ja tunned oma partneri vastu siirast huvi. Koos tehtud otsused, kus on arvestatud mõlema poole huvidega lähendavad ja ühendavad paare. Kohati võib olla probleeme armukadedusega. Sellised teemad tuleks aga enda sees enne selgeks mõelda ja alles siis reageerida, kui selleks on tõesti põhjust. Kohati on hirmul suured silmad ning probleeme tekitab lihtsalt enda ebakindlus.

Tervise osas tasub nüüd lubada endale stressivaba olemist ja suve nautimist. Mida rahulikum on sinu meel, seda harmoonilisemalt töötab sinu keha. Kasuta kõiki neid ande ja hüvesid, mida suvine ilm ja viljakas maa pakuvad. Lihtsus ja maalähedus on tervise ja hea olemise võti.

NÄDALA TAROSKOOP 17.-23.07

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Nädala võtab kokku karikate viis. Tunned kurbust, kuna sinu elus on toimunud muutused. Keskendud sellele, mida sul ei ole ja millest on saanud minevik. Ära unusta, et see, kuidas sa maailma näed, on sinu valik. Sa võid kas suunata oma pilgu minevikku ja negatiivsele, või siis võid keskenduda kõigele heale, mis sul on olemas. Kui suudad oma meele fokusseerida positiivsele, siis suudad ka näha uusi uksi, mis sinu jaoks avanevad.

Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)